عاجل: لولا هذا المعسكر لما اقترب نيكو من برشلونة ..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- سلطت صحيفة أس الاسبانية الضوء على قضية نيكو ويليامز طوال شهر يونيو الجاري.

يونيو 2025 كان شهرا حاسما في مسيرة نيكو ، اذ اعاد رسم مسار حياته الاحترافية وأعاده الى الباب الذي كان قد أغلقه قبل عام : الكامب نو.

نيكو ويليامز التحق بمعسكر منتخب اسبانيا في لاس روساس استعدادا لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري الامم الاوروبية في 31 مايو.

ويقول أحد المقربين من اللاعب “لو لم يشارك في هذا المعسكر ، لما اقترب لهذه الدرجة من البارسا اليوم”.

فخلال المعسكر الذي فاز فيه اسبانيا على فرنسا وخسر من البرتغال ، قضى نيكو وقتا طويلا برفقة لاعبي برشلونة الذين تربطه بهم علاقات جيدة أولهم لامين والى جانبه بيدري ، غافي ، كوبارسي، فيرمين واولمو.

وبطلب من اللاعب اجتمع وكيل نيكو ، فيليكس تاينتا ، مع ديكو في أحد فنادق برشلونة لإعادة فتح ملف الانتقال الذي كان قد أغلق قبل عام.

بالفعل ، بعد أيام فقط من اجتماع برشلونة ووكلاء اللاعب ، نشر لامين يامال صورة له برفقة نيكو ، مما اثار موجة من التكهنات التي كانت على ما يبدو انها صحيحة.