عاجل: إنزاغي يكشف موقف ثنائي الهلال قبل مواجهة مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال، عن غياب الثنائي سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش عن مواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

إنزاغي أكد أن الفريق سيفتقد خدمات الثنائي بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتعويض غيابهما، وذلك خلال تصريحات صحفية، قال فيها:

-“ندرك أهمية سالم الدوسري، لكن للأسف يعاني من إصابة ولن يتمكن من المشاركة غدًا، والأمر ذاته ينطبق على ميتروفيتش”.

-“سنحاول إيجاد الحلول المناسبة لتعويض غياب سالم، ونعمل على تجهيز البدائل”.

-“ناصر الدوسري كان مفاجأة إيجابية بالنسبة لي، شاهدت العديد من مباريات الهلال قبل قدومي، وأنا على دراية بإمكانيات جميع اللاعبين”.

-“ناصر يُقدم كل ما لديه في التدريبات والمباريات، ويُظهر رغبة كبيرة في التطور المستمر”.