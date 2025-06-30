عاجل: إنزاغي: مواجهة مانشستر سيتي تحدٍ صعب وسنسعى لتقديم أفضل أداء

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال، عن استعدادات فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

إنزاغي أكد أن اللقاء سيكون صعب أمام أحد أقوى فرق العالم، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“نواجه أحد أفضل الفرق في العالم، وهو مانشستر سيتي”.

-“لطالما اعتمدت على ثلاثة مدافعين في الفرق التي دربتها سابقًا، ومع الهلال بدأت بأربعة، لكني عدت لاستخدام ثلاثي الدفاع في بعض فترات المباريات الماضية، وسنحدد الطريقة الأنسب بعد المران الأخير”.

-“ما زلت أقيّم كافة الجوانب الفنية والتكتيكية، وسأتخذ القرار النهائي عقب التدريب الختامي”.

-“مواجهة بيب غوارديولا تمثل دافعًا خاصًا بالنسبة لي، فهو مدرب قدّم فلسفة جديدة في كرة القدم، وأراه الأفضل خلال العقدين الماضيين”.

-“مانشستر سيتي فريق عالمي، يقدّم أداءً رائعًا ويملك أفضل استحواذ على الكرة، وهو الفريق الوحيد في البطولة الذي حقق الفوز في جميع مبارياته، وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا أمامه”.

-“قدمنا مستويات جيدة في المباريات الثلاث الماضية، وعلينا أن نواصل اللعب ككتلة واحدة، مع محاولة الاستحواذ لأطول فترة ممكنة”.

-“ما حققناه حتى الآن يُعد إنجازًا جيدًا، وكنت قد أكدت منذ بداية البطولة أننا نهدف إلى الوصول للأدوار الإقصائية، وقد تحقق هذا الهدف”.