عاجل: أمانة الباحة تطلق “هاكاثون الابتكار البلدي الأول” لتعزيز التحول الرقمي والخدمات الذكية

عدن - ياسمين عبد العظيم - ويهدف الهاكاثون إلى تعزيز الابتكار التقني في الخدمات البلدية، ودعم التحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية، وتحفيز الإبداع، ورفع كفاءة الأداء في القطاع البلدي.

ويشارك في الفعاليات أكثر من 30 فريقًا تقنيًا من مختلف مناطق المملكة، يقدمون حلولًا ذكية في مجالات التخطيط الحضري، والنظافة، والخدمات البلدية، وسط إشراف 35 خبيرًا ومحكمًا يشكلون لجنة متخصصة لتقييم المشاريع. ويصل إجمالي عدد المشاركين والمحكّمين في الهاكاثون إلى أكثر من 150 شخصًا، بما يعكس حجم التفاعل والدعم لهذا الحدث.

ويتضمن الهاكاثون ورش عمل متخصصة، وجلسات إرشادية للفرق المشاركة، إضافةً إلى عمليات التحكيم النهائية لاختيار أفضل المشاريع، تمهيدًا لإعلان الفائزين وتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.