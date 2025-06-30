عاجل: لماذا فضل ديكو التعاقد مع نيكو ويليامز بدلًا من لويس دياز؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، الذي كان يفكر سابقًا في التعاقد مع لويس دياز كخيار هجومي، وجد أن صفقة نيكو ويليامز أكثر سهولة من حيث التنفيذ، خاصة بوجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع أتلتيك بلباو يمكن تفعيله مباشرة دون الحاجة لمفاوضات مطولة.

وبحسب الصحيفة، فقد اجتمع وكيل نيكو، فيليكس تاينتا، مع ديكو في أحد فنادق برشلونة بعد العودة من ألمانيا، وذلك لإعادة فتح ملف انتقال اللاعب، والذي كان قد تم تجميده قبل عام.

اللافت أن التكهنات زادت بعد أيام قليلة فقط من هذا الاجتماع، حين نشر النجم الشاب لامين يامال صورة له برفقة نيكو ويليامز، ما فسر حينها على أنه إشارة مبكرة لاقتراب الصفقة، وهي إشارات أكدت الأيام لاحقًا أنها لم تكن مجرد صدفة.