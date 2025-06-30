عاجل: بعد ثنائيته ضد فلامنغو.. عدد أهداف كين مع بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – استطاع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ أن يترك بصمة كبيرة في مباراة الليلة ضد فلامنغو، حيث قاد فريقه للانتصار برباعية مقابل هدفين، ليتأهل العملاق الألماني للدور ربع النهائي.

وتمكن الهداف الإنجليزي من زيارة شباك الفريق البرازيلي مرتين، حيث سجل الهدفين في الدقيقتين 10 و73.

ورفع كين بعد مباراة الليلة عدد أهدافه مع البايرن في كل البطولات بحسب ما رصده موقع لايف سكور لـ85 هدف سجلهم في 95 مباراة.