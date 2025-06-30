عاجل: برشلونة يراهن على أولمو – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- رغم الموسم الأول المتقلب لداني أولمو مع الفريق الأول لبرشلونة، والذي غاب فيه عن 15 مباراة بسبب الإصابات وصعوبات التسجيل في الليغا، إلا أن النادي الكتالوني يرى أن الصفقة كانت ناجحة تمامًا بعد أن ساهم اللاعب بـ12 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 39 مباراة.

الإدارة الرياضية، بقيادة ديكو، وضعت خطة تأهيل بدني شبيهة بتلك التي خضع لها بيدري، بهدف تفادي الإصابات العضلية.

كما يخطط المدرب هانسي فليك لاستخدام أولمو في أدوار تكتيكية متعددة، خاصة كمهاجم وهمي في ظل قدوم نيكو ويليامز.

ويأمل النادي أن يكون الموسم المقبل محطة تألق حقيقي لأولمو، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا.