عاجل: مدته 10 أيام.. «خصم 93%» لتخليص برشلونة من أراوخو

شكرا لاهتمامكم بخبر مدته 10 أيام.. «خصم 93%» لتخليص برشلونة من أراوخو والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - باتت هناك فرصة أخيرة قد تخلص برشلونة الإسباني من مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو، لكنها ستكون متاحة لمدة 10 أيام فقط.

وكان رونالد أراوخو جدد تعاقده مع برشلونة في يناير/ كانون الثاني الماضي لمدة 6 سنوات مقبلة، حتى عام 2031، مع وضع شرط جزائي كبير في عقده قيمته مليار يورو.

وجاء التجديد بعدما ترددت أنباء حول رحيل أراوخو، حيث أراد يوفنتوس الإيطالي التعاقد معه مقابل 35 مليون يورو، مما أدى لتسريع عملية التجديد للاعب، والتي كانت مستمرة منذ ما يقرب من عام.

انخفاض كبير في شرط أراوخو الجزائي مع برشلونة



كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن هناك فترة زمنية مدتها 10 أيام سينخفض فيها الشرط الجزائي لأراوخو بشكل كبير، وذلك بناء على طلب اللاعب في العقد الذي وقعه مع برشلونة.

وأوضحت أن الشرط الجزائي لأراوخو سينخفض بنسبة تصل إلى 93%، وبالتحديد من مليار إلى 70 مليون يورو فقط، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو/ تموز 2025.

أما خارج هذه المدة فستعود قيمة الشرط الجزائي إلى مليار يورو، وتحديدا من 11 يوليو إلى ما تبقى من مدة العقد.

وبالتالي سيكون أراوخو خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو قادرا على مغادرة برشلونة مقابل 70 مليون يورو إذا قرر تفعيل هذا الخيار، مع العلم بأن ذلك الخيار متاح في العام الحالي فقط.

ورغم ذلك، فإن “ماركا” كشفت أن أراوخو لا ينوي تفعيل ذلك الخيار في عقده، حيث صرح بأن رغبته هي الاستمرار مع برشلونة لأطول فترة.

هل يرحل أراوخو عن برشلونة؟



مع هذا التخفيض، قد يكون مبلغ 70 مليون يورو مناسبا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

واعتبر الكثير من المتابعين أن العرض يمكن اعتباره ساخرا، نظرا لتواضع مستوى اللاعب في أغلب المباريات التي ظهر فيها خلال الموسم الماضي، مما يجعل هذا المبلغ كبيرا بالنسبة له.

ولم يلعب أراوخو أساسيا في الموسم الماضي 2024-2025، كما أنه تراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يصرف نظر الأندية التي كانت تبدي اهتماما بضمه.

وكان برشلونة في يناير/ كانون الثاني الماضي على استعداد للسماح لأراوخو بالرحيل مقابل مبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون يورو، كما أن بايرن ميونخ الألماني تقدم بعرض قيمته 100 مليون يورو لضمه حسب التقارير.

وقد يرغب النادي الكتالوني حاليا في بيع أرواخو، لتوفير سيولة مالية ضرورية لتسجيل الحارس الجديد خوان غارسيا بالإضافة إلى نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو الإسباني الذي يرغب في التعاقد معه.

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