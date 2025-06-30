عاجل: جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 «الإثنين 30 يونيو»

شكرا لاهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 «الإثنين 30 يونيو» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف عبر التقرير التالي على جدول أبرز مباريات اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو/ حزيران 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها.

يشهد يوم الإثنين حالة من الهدوء النسبي في مونديال الأندية الذي يشهد إقامة مباراة واحدة فقط ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

إنتر ميلان × فلومينينسي – 23:00 بتوقيت أبوظبي – منصة DAZN.

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