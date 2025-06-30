عاجل: نيكو ويليامز يضع نفسه و بيلباو و برشلونة في موقف حرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وضعت قضية اللاعب الاسباني نيكو ويليامز لاعب نادي اتلتيك بيلباو المرشح للانتقال الى نادي برشلونة هذا الصيف الاطراف الثلاثة في موقف حرج من ناحية او اخرى حسبما اوردته صحيفة ماركا في تقرير لها وصف عودة برشلونة للتفاوض مع ويليامز بالمفاجأة بعدما فشلت جهوده في التعاقد معه الصيف المنصرم .

اللاعب ويليامز وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما تعرض للشتم و الاتهام بالخيانة و تشويه جداريته من قبل جماهير بيلباو الرافضة ليس لرحيله بل لانتقاله الى العدو برشلونة .

النادي الباسكي وجد نفسه في موقف ضعيف و حرج لأنه سيخسر جهود احد اهم و افضل لاعبي فريقه و يصعب تعويضه كما انه لا يمتلك أي سلطة قانونية عليه لا لتأجيل انتقاله و لا لتغير وجهته .

برشلونة هو الاخر وجد نفسه محرجا بخضوعه للفحص و التدقيق في وضعه المالي بعدما قرر تسديد الشرط الجزائي لفسخ عقد ويليامز و على دفعة واحدة في وقت يعاني النادي من ضائقة مالية او على الاقل تخلص منها لتوه .