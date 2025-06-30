عاجل: آخر مهلة لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي قبل سحب الوحدة

شكرا لاهتمامكم بخبر آخر مهلة لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي قبل سحب الوحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تمثل شقق الإسكان الاجتماعي خيارًا سكنيًا حيويًا يهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث تسعى الدولة من خلال هذه المشروعات إلى دعم المواطنين بتقديم مساكن بأسعار مناسبة وجودة مقبولة، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق الاستقرار السكني.

آخر موعد لاستلام شقق الإسكان الاجتماعي 2025 قبل سحب الوحدة

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمديد المهلة النهائية المخصصة لاستلام وحدات الإسكان الاجتماعي لعام 2025، حيث تم مد الفترة حتى 30 سبتمبر 2025، ما يتيح فرصة أخيرة للمواطنين الذين لم يستلموا وحداتهم بعد.

ويتعين على المواطنين الذين قاموا بتوقيع عقود التمويل العقاري دون استلام وحداتهم، التوجه إلى أجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعين لها، وذلك لاستكمال التعاقد على المرافق واستلام الوحدات، بالإضافة إلى التوقيع على محاضر الاستلام قبل نهاية المهلة المحددة.

وفي حال تخلف المواطن عن الاستلام خلال المهلة المقررة، يُعد ذلك تنازلًا ضمنيًا عن التعاقد، ويترتب عليه بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة لسحب الوحدة وإلغاء التخصيص.

وحدات جاهزة للتسليم الفوري

يتضمن الطرح الجديد 396 وحدة سكنية كاملة التشطيب، جاهزة للتسليم الفوري دون الحاجة للانتظار أو الدخول في مراحل البناء، وتتوزع هذه الوحدات على عدد من المدن الحيوية، أبرزها:

– مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر

– مدينة جمصة في محافظة الدقهلية

– منطقتا الزرقا وشطا بمحافظة دمياط، خلف محكمة دمياط الابتدائية وخلف مدينة الأثاث

وتُعد هذه الوحدات فرصة مناسبة للراغبين في الانتقال السريع والسكن الفوري، حيث يمكن استلامها مباشرة عقب إنهاء إجراءات التعاقد دون تأخير.

خطوات استلام شقة الإسكان الاجتماعي.. استلام إشعار التخصيص

يبدأ المواطن مشواره بالحصول على إشعار رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي يُفيد بتخصيص وحدة سكنية له، موضحًا تفاصيلها مثل الرقم والموقع الجغرافي.

مراجعة جهاز المدينة

بعد تلقي الإشعار، يتوجه المواطن إلى جهاز المدينة المختص، مصطحبًا بطاقة الرقم القومي، للحصول على التعليمات بشأن معاينة الوحدة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

المعاينة الميدانية

يتم تحديد موعد لمعاينة الوحدة على الطبيعة، وذلك للتأكد من حالتها، ومطابقة التشطيبات والمرافق للمواصفات، قبل استكمال عملية الاستلام.

سداد القيمة المستحقة

في حال الموافقة على حالة الوحدة، يقوم المواطن بسداد المبلغ المطلوب، وهو أحد الشروط الأساسية لمتابعة إجراءات التخصيص، ويتم السداد عادة من خلال فروع بنك التعمير والإسكان أو بحسب تعليمات الصندوق.

توقيع العقد النهائي

عقب إتمام السداد، يُستدعى المواطن لتوقيع العقد النهائي مع البنك، ويُطلب منه تقديم مستندات معينة تشمل إيصال السداد، صورة بطاقة الرقم القومي، وخطاب التخصيص.

استلام الوحدة رسميًا

يتم تسليم مفتاح الشقة عبر جهاز المدينة أو الجهة المنفذة، مع تحرير محضر استلام رسمي يُثبت تسلم المواطن للوحدة، ويُسجل فيه كافة التفاصيل الجوهرية الخاصة بها.

طلب توصيل المرافق

بعد الاستلام، يشرع المواطن في إجراءات توصيل الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز، مستخدمًا المستندات اللازمة مثل العقد ومحضر الاستلام.

أنظمة السداد والمصروفات المطلوبة

يقدم المشروع أنظمة تمويل عقاري ميسرة تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للفئات المستهدفة:

– محدودو الدخل: يُسدد مقدم 50 ألف جنيه، بفائدة سنوية متناقصة تبلغ 8%.

– متوسطو الدخل: يُسدد مقدم 100 ألف جنيه، بفائدة سنوية متناقصة تبلغ 12%.

تشمل القيمة الإجمالية سعر الوحدة والمصروفات الإدارية، على أن تُوضح جميع التفاصيل المالية داخل كراسة الشروط المُعتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي.

هذا الطرح يأتي ضمن خطة الدولة المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإسكان من خلال تمكين الجميع من امتلاك سكن لائق وفق اشتراطات واضحة وإجراءات منظمة.