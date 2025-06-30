عاجل: بين الحريق ورائحة الخشب.. يحيى الفخراني يروي ذكرياته مع المسرح القومي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان يحيى الفخراني، عن مواقف لا ينساها عاشها بكل كيانه خلال تواجده على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وقال يحيى الفخراني، على هامش المؤتمر الصحفي لمسرحية “الملك لير”: “أنا بعشق هذا المكان، يوم ما اتحرق كنت في حالة حزن، وقعدت شهرين مقدرش أقرب من العتبة، كنت بلغي أي مشوار فيه العتبة”.

وأضاف الفخراني: “المسرح القومي أثر، وكان له ريحة، واكتشفت أن الريحة دي جاية من بركة الأزبكية لأنها بتخلي الخشب يرطب، وبتتوجد ريحة عفن، ولما كنت بدخل كنت بشم ريحة العفن دي وكنت بقول ده قمة الفن، وكان على قلبي زي العسل”.

مسرحية الملك لير

يذكر أن يحيي الفخراني، قدم مسرحية “الملك لير” للمرة الأولى في 2001، بمشاركة الفنانين أشرف عبد الغفور، وأحمد سلامة، وسلوى محمد علي.

وقال المسرح القومي، في وقت سابق عبر الحساب الرسمي لوزارة الثقافة على “فيسبوك”، “النجم الكبير يحيى الفخراني يعود للمسرح القومي.. قريبًا ”الملك لير”.

أحدث أعمال يحيى الفخراني

يشار إلى أن أحدث أعمال الفخراني، كان مسلسل “عتبات البهجة”، الذي ضم كوكبة من نجوم الوسط الفني، من بينهم جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، خالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي. والمسلسل من تأليف مدحت العدل، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.