عاجل: هزيمة تاريخية لميسي.. سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي في مونديال الأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر هزيمة تاريخية لميسي.. سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي في مونديال الأندية والان مع التفاصيل



تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 باكتساح إنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض.

والتقى باريس سان جيرمان بطل أوروبا بفريق إنتر ميامي مساء الأحد ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس العالم للأندية 2025.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025



فاز باريس سان جيرمان على إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بنتيجة (4-0)، حيث جاءت جميع الأهداف الأربعة في الشوط الأول.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة عن طريق جواو نيفيز، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 44 سجل توماس أفيليس لاعب إنتر ميامي الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يختتم المغربي أشرف حكيمي الرباعية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

أول هزيمة لليونيل ميسي في كأس العالم للأندية



أصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لليونيل ميسي طوال تاريخه في كأس العالم للأندية، سواء بشكلها القديم أو بنظامها الحالي الذي انطلق لأول مرة هذه النسخة.

وخاض ميسي 8 مباريات سابقة في البطولة العالمية على مدار 4 نسخ مختلفة، حقق خلالها 6 انتصارات مقابل تعادلين، وجاء التعادلان في النسخة الحالية.

فضلا عن ذلك، أصبح باريس سان جيرمان ثاني نادٍ يتغلب مرتين على ليونيل ميسي بفارق 4 أهداف على الأقل في بطولة رسمية (4-0 في دوري أبطال أوروبا 2017)، وذلك بعد بايرن ميونخ (8-2 في دوري الأبطال 2020 و4-0 في دوري الأبطال 2013).

أرقام مميزة من مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي



حسب شبكة “أوبتا”، سجل باريس سان جيرمان أهدافًا أكثر في الشوط الأول (4) من التمريرات الناجحة لإنتر ميامي في الثلث الهجومي (3).

وسجل “PSG” 4 أهداف على الأقل في مباراة واحدة للمرة الـ15 في جميع المسابقات في عام 2025، وهو أعلى إجمالي له في عام تقويمي واحد منذ عام 2020 (15 أيضًا).

وللمرة الـ20، سجل الفريق الباريسي 4 أهداف في مباراة واحدة منذ بداية موسم 2024-2025

وأصبحت هذه الهزيمة الأسوأ لإنتر ميامي منذ خسارته 1-6 أمام إف سي سينسيناتي في 6 يوليو 2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة في كأس العالم للأندية

يواجه باريس سان جيرمان في الدور المقبل الفائز من المواجهة التي ستجمع بين فلامنغو البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني في وقت لاحق الأحد.

وستقام تلك المواجهة في ربع النهائي يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

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