عاجل: مباراة بايرن ميونخ وفلامنغو في كأس العالم للأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر مباراة بايرن ميونخ وفلامنغو في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



تابع معنا لحظة بلحظة مجريات مباراة بايرن ميونخ الألماني وفلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025.

يشهد دور الـ16 من مسابقة كأس العالم للأندية مواجهة مثيرة تجمع بين مدرستين مختلفتين في عالم الساحرة المستديرة، يصطدم فيها بايرن ميونخ الألماني بفريق فلامنغو البرازيلي.

ويسعى كلا الفريقين لمواصلة مسيرته في البطولة، حيث يأمل البايرن في العودة لمنصات التتويج العالمية، بينما يبحث فلامنغو عن مفاجأة مدوية يقصي بها العملاق البافاري ويتقدم أكثر من الأدوار النهائية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامنغو في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة بايرن ميونخ وفلامنغو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد 29 يونيو/ حزيران 2025، على ملعب “هارد روك ستاديوم”.

وتبدأ المواجهة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 12:00 ليلا بتوقيت الإمارات.

بث مباشر لحظة بلحظة: مباراة بايرن ميونخ وفلامنغو في كأس العالم للأندية 2025

الدقيقة 1: الحكم يطلق صافرة بداية المباراة.

الدقيقة 3: تسديدة قوية من جوشوا كيميتش تطصدم وتذهب بجوار مرمى فلامنغو.

الدقيقة 6: النيران الصديقة تمنح بايرن ميونخ الهدف الأول برأسية من بلجار لاعب فلامنغو في مرمى فريقه بعد عرضية قوية من ركنية.

الدقيقة 7: ضربة رأس من جيورجيان دي أراسكايتا فوق مرمى بايرن ميونخ.

الدقيقة 10: تسديدة صاروخية من هاري كين يحرز بها الهدف الثاني لصالح بايرن ميونخ

الدقيقة 15: تسديدة قوية من لويس أراوخو على مرمى بايرن ميونخ والحارس نوير يتألق في التصدي.

الدقيقة 24: ليو بيريرا يسدد فوق مرمى بايرن ميونخ.

الدقيقة 25: كونراد لايمر يسدد على مرمى فلامنغو لكن كرته تذهب بعيدا.

الدقيقة 33: جيلسون يسجل الهدف الأول لفلامنغو من تسديدة صاروخية.

الدقيقة 40: ضربة رأس من أوباميكانو فوق مرمى بوتافوغو.

الدقيقة 41: بايرن ميونخ يسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية جديدة عبر غوريتسكا.

الدقائق تمر والحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ 3-1.

الدقيقة 46: الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: جيورجيان دي أراسكايتا يسدد بقوة على مرمى البايرن لكن كرته تصطدم وتعلو العارضة.

الدقيقة 53: الحكم يحتسب ركلة جزاء على بايرن ميونخ بعد لمسة يد من مايكل أوليز.

الدقيقة 55: جورجينو يسجل الهدف الثاني لبوتافوغو من ركلة الجزاء.

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