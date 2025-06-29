عاجل: كومو يرغب في ضم كييزا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بعد موسم صعب مر به فيديريكو كييزا مع ليفربول، لم يجد أمامه حل سوى مغادرة الفريق هذا الصيف للالتحاق بفريق آخر يحصل فيه على فرص لعب أكثر.

وكان كييزا قد تعرض لإصابات متعددة أبعدته عن تشكيلة أرني سلوت، ليضع العودة للدوري الإيطالي هدفًا مستقبليًا له في الموسم المقبل.

وبعيدًا عن كبار الكالتشيو الراغبين في ضم كييزا مثل إنتر ميلان ونابولي، ظهر نادي كومو كوجهة محتملة لكييزا.

حيث أكد موقع كالتشيو ميركاتو أن سيسك فابريغاس يريد ضم كييزا لصفوفه، حيث يمثل عنصر خبرة كبير، كما أنه يعرف أجواء الكرة الإيطالية جيدًا.