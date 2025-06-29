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عاجل: عاجل: انباء عن تأجيل لقاء الهلال امام السيتي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أفادت تقارير صحفية أن مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي، المقرر اقامتها فجر الثلاثاء المقبل ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، أصبحت مهددة بالتأجيل، بسبب توقعات بحدوث عواصف رعدية قوية في محيط ملعب اللقاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب كامبينغ وورلد في مدينة أورلاندو الأميركية، حيث تشير التنبؤات الجوية إلى احتمال كبير لحدوث اضطرابات مناخية أثناء توقيت المواجهة، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بتأجيل اللقاء حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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