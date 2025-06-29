عاجل: الرئيس الصربي يعلن النصر في موقعة «المهلة النهائية»

شكرا لاهتمامكم بخبر الرئيس الصربي يعلن النصر في موقعة «المهلة النهائية» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده انتصرت غداة مظاهرة حاشدة دعا لها طلاب يطالبون بانتخابات مبكرة.

وأعلن الرئيس الصربي اليوم الأحد أنه لن يستسلم لآلاف المتظاهرين الذين تجمعوا مساء السبت في بلغراد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وكانت التظاهرة واحدا من أكبر التحركات خلال أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد انهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد شمال البلاد. ووقعت هذه المأساة التي خلفت 16 قتيلا.

وشارك في التظاهرة نحو 140 ألف شخص بحسب منظمة مستقلة، في حين أفادت السلطات بمشاركة 36 ألف شخص فقط.

ومساء، وقعت مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين استخدم بعضهم قنابل دخان، والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية. والصدامات نادرة منذ انطلاق التحرك.

وقال فوتشيتش في خطاب “فازت صربيا، ولا يمكنكم هزم صربيا بالعنف كما يود البعض”.

واتهم حركة الاحتجاج التي يقودها الطلاب بـ “الإرهاب”، مشددا على أنه سيتم “اعتقال العديد من الأشخاص لمهاجمة الشرطة”.

وأضاف “لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين وأولئك الراغبين في تدمير الدولة”.

واعتقلت الشرطة 77 شخصا لا يزال 38 منهم رهن التوقيف، وفقا لوزير الداخلية إيفيكا داسيتش. وبحسب السلطات أصيب 48 شرطيا أحدهم في حال الخطر.

وقبل هذه التظاهرة حدد المنظمون “مهلة” لفوتشيتش ليعلن عن انتخابات. وأكد الرئيس الأحد عزمه على عدم تنظيم اقتراع قبل نهاية العام 2026.

وبإزاء حركة الاحتجاج، أقال الرئيس الصربي رئيس الحكومة وبعض الوزراء في يناير/ كانون الثاني بينما اتهم المتظاهرين بالتخطيط لانقلاب أو بتقاضي أموال من دول أخرى أو السعي لاغتياله.

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