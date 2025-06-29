عاجل: طلب تخفيض المصروفات لأبناء العاملين بالأزهر الشريف 2025 جاهز للطباعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، نموذج طلب تخفيض المصروفات لأبناء العاملين بالأزهر الشريف 2025، التي تصل لـ50%، بقطاعات الأزهر المختلفة، بناء على موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المنعقدة رقم (269) بتاريخ 2 نوفمبر 2019.

طلب تخفيض المصروفات لأبناء العاملين بالأزهر الشريف 2025

طلب تخفيض المصروفات لأبناء العاملين بالأزهر الشريف 2025

ويشتمل طلب تخفيض المصروفات لأبناء العاملين بالأزهر الشريف 2025، على الآتي:

السيد صاحب الفضيلة/

تحية طيبة وبعد …..

نحيط علم فضيلتكم بأن السيد/

والد الطالب/

يعمل في الأزهر الشريف بوظيفة/

وهذا للعلم واتخاذ اللازم بناءً على موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (269) بتاريخ 11/12/1019، التي صدر بناءً عليها القرار رقم (88 – 89 – 92) لسنة 2019 بخصوص خصم 50٪ من المصروفات الدراسية للعاملين التابعين لقطاعات الأزهر الشريف المختلفة.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام.

ويُمكن الاطلاع على نموذج طلب تخفيض المصروفات لأبناء العاملين بالأزهر الشريف 2025 عبر الصورة التالية:

نموذج طلب تخفيض المصروفات لأبناء العاملين بالأزهر الشريف 2025

نموذج طلب تخفيض المصروفات لأبناء العاملين بالأزهر الشريف 2025

يذكر أن قرار المجلس الأعلى للأزهر، بتخفيض نسبة 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين التابعين لقطاعات الأزهر المختلفة، بدأ تطبيقه في العام الدراسي 2020-2021.

المستندات المطلوبة لتخفيض المصروفات لأبناء العاملين بالأزهر

وبشأن المستندات المطلوبة لتخفيض المصروفات لأبناء العاملين بالأزهر، التي يتعين على المتقدم تجهيزها، فتأتي على النحو التالي:

إفادة من المعهد أو جهة العمل الأزهر الشريف بأنه على رأس العمل حتى تاريخه.

صورة بطاقة ولي الأمر: “الأب أو الأم”.

تجميع الحالات في كشف معتمد من المعهد.

ونستعرض قيمة المصروفات الدراسية المقررة على الأبناء العاملين بالأزهر وفقًا للعام السابق 2024-2025 على النحو التالي: