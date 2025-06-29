عاجل: وزير الخارجية: اتفاق مرتقب يشمل وقف إطلاق النار في غزة 60 يومًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك مفاوضات جارية تتضمن اقتراحًا بوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح عدد من الرهائن وإدخال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن هذه الخطوة الأولى تهدف إلى بناء زخم لاستدامة الهدنة وانتقال إلى مرحلة ثانية تتماشى مع اتفاق 19 يناير الماضي.

وأوضح الوزير أن الاتفاق المستهدف يمثل بداية لوقف دائم، مشيرًا إلى وجود رؤية أمريكية تؤكد أهمية تضمين ضمانات قوية للحفاظ على الهدنة، لأن استئناف الصراع قد يهدد استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الرؤية الشاملة مطروحة، مع تقدير جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للوصول إلى تسوية نهائية تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، مستشهدًا بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة بغداد: “التطبيع مع إسرائيل لن يجلب السلام دون تحقيق حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة”.

حماس تشارك في المفاوضات

وتابع عبد العاطي، أن حركة حماس تشارك في المفاوضات كونها جزءًا من صفقة تبادل الرهائن والأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا وجود رؤية أمريكية تركز على إعادة إعمار غزة بعد اتفاق هدنة محتملة بين إيران وإسرائيل.

وأضاف عبد العاطي، أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تضمن آليات لحماية استمرارية السلام، مشددًا على أن إدخال المساعدات إلى غزة يعد أولوية قصوى.

وأعرب عن أمله في أن يساهم الاتفاق المرتقب في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها مع الشركاء لضمان نجاح المفاوضات.

