عاجل: بعد مغادرته لكأس العالم.. كم بطولة حققها ميسي مع ميامي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تعرض ليونيل ميسي مع فريقه إنتر ميامي لهزيمة مذلة على يد باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في كأس العالم للأندية.

وكان ميامي قد تواجه مع بطل أوروبا في الدور ثمن النهائي، ليغادر البطولة المقامة على أرضه بشكل مبكر.

وجاءت هذه الخسارة لتفوت على ميسي إضافة المزيد من البطولات لخزائنه، حيث لم يحقق البرغوث الأرجنتيني مع ناديه الأمريكي سوى بطولتي هما، كأس سبورتس شيلد، وكأس الدوري الأمريكي.