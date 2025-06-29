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عاجل: ريال مدريد اكثر الاندية استقطابا للجماهير في كاس العالم

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت احصائيات مباريات دور المجموعات لكاس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية ان ريال مدريد هو اكثر الاندية استقطابا للجماهير في البطولة .

معدل الحضور الجماهيري في مباريات ريال مدريد بالمونديال تجاوز 65 الف مشجع بعدما بلغ في مباراة الهلال السعودي 62 الف و بلغ ضد باتشوكا المكسيكي 70 الف ثم 64 الف في المباراة الاخيرة ضد سالزبيورغ النمساوي .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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