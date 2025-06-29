عاجل: ريال مدريد اكثر الاندية استقطابا للجماهير في كاس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت احصائيات مباريات دور المجموعات لكاس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية ان ريال مدريد هو اكثر الاندية استقطابا للجماهير في البطولة .

معدل الحضور الجماهيري في مباريات ريال مدريد بالمونديال تجاوز 65 الف مشجع بعدما بلغ في مباراة الهلال السعودي 62 الف و بلغ ضد باتشوكا المكسيكي 70 الف ثم 64 الف في المباراة الاخيرة ضد سالزبيورغ النمساوي .