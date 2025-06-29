عاجل: إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لسوء الأحوال الجوية.

وتتراوح سرعة الرياح ما بين 20 إلى 25 عقدة، جنوبية غربية، وبلغ ارتفاع الموج إلى ما بين 2 إلى 3 أمتار، ما أسفر عن اضطراب شديد في حالة البحر.

وفي ضوء هذه الظروف الجوية المضطربة، تقرر إيقاف حركة الملاحة البحرية وتعليق كافة الأنشطة البحرية داخل الميناء، بما في ذلك عمليات دخول وخروج الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح وسلامة حركة الملاحة البحرية.

ومن جانبه وجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتفعيل كافة التدابير الاحترازية، والتي تشمل التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، واتباع إجراءات السلامة البحرية لمنع وقوع أي حوادث.

تداول 22 ألف طن و1106 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

وفى سياق آخر ، شهدت أرصفة هيئة مواني البحر الأحمر رواجا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 6 سفن وتم تداول 22000 طن بضائع و1106شاحنات و278 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع و538 شاحنة و235 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع و568 شاحنة و43 سيارة

وفى سياق آخر يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة عمان بينما تغادر السفينتان ALcudia Express والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express والحرية2، وغادرت السفينتان ALcudia Express وعمان، كما شهد ميناء نويبع تداول 3900 طن بضائع و420 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي آور، ايلة، وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3352 راكبا بموانيها، وتقوم الجهات المختصة داخل موانى البحر الأحمر بسرعة إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً لأحكام القانون المنظمة للعمل داخل المواني المصرية.