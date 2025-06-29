عاجل: ريال مدريد يبقي باب الانتقالات الصيفية مفتوحا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قالت صحيفة ماركا الاسبانية ان التصريحات الاخيرة التي ادلى بها المدرب تشابي الونسو المدير الفني لريال مدريد تؤكد ان باب الانتقالات الصيفية لم يغلق و لا يزال مفتوحا حتى اشعار اخر .

ريال مدريد بعد تعاقده مع المدرب الونسو تعاقد ايضا مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوفه خاصة في خط الدفاع بجلبه ديان هويسين و ترينت الكسندر ارنولد .

الصحيفة المقربة من ريال مدريد اكدت ان الفريق الحالي خاص بكاس العالم للأندية و ليس للموسم الرياضي الجديد حيث لا يزال التعداد قابل للتغيير سواء من خلال بيع بعض اللاعبين او انتداب اخرين حسب خطط المدرب الونسو .