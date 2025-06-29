عاجل: الكاس الذهبية ضحية مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- لم تحظى النسخة الـ28 من مسابقة الكاس الذهبية للكونككاف و التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الامريكية و كندا بالاهتمام الجماهيري و التغطية الاعلامية التي تحظى به مسابقة كاس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة .

الكاس الذهبية راحت ضحية التركيز على مونديال الاندية الذي يعرف مشاركة افضل و اقوى الاندية في العالم مع حضور لألمع الاسماء مما جعل الجماهير و الاعلام يفضلان متابعة مبارياته على مباريات الكاس الذهبية .

اتحاد الكونككاف يكون قد اخطأ في اختيار توقيت اجراء بطولة الكاس الذهبية في نفس التوقيت التي تجرى فيه منافسات مونديال الاندية .

مشاركة اندية كبيرة مثل ريال مدريد ، بايرن ميونيخ و مانشستر سيتي في كاس العالم جعل الانظار كلها تتجه نحو البطولة خاصة انها تنظم تحت اشراف و رعاية الفيفا الذي لم يدخر أي جهد للترويج لها قبل انطلاقتها و خلالها و بالأخص انها تعتبر بروفة لنهائيات كاس العالم الخاصة بالمنتخبات صيف العام 2026.