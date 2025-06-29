عاجل: نعمل لنُرضي اسم العائلة.. وكريم لا يكرر نفسه (خاص)

شكرا لاهتمامكم بخبر نعمل لنُرضي اسم العائلة.. وكريم لا يكرر نفسه (خاص) والان مع التفاصيل



صرّح الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز لـ”العين الإخبارية” بأن كل ما يقدمه مع شقيقه كريم هو نوع من الوفاء لاسم والدهما الراحل.

قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز: “نحن نعمل على أن يبقى اسم محمود عبد العزيز فخرًا لنا وللفن”. وأكد محمد أن المسلسل الجديد الذي يشارك في إنتاجه يمثل نقلة نوعية، وأن كريم يقدم فيه أداءً مختلفًا، حتى وإن كان ضمن نفس نوعية الفانتازيا، “فهو يغيّر من داخله مع كل شخصية”، بحسب وصفه.

وأضاف: “كنا نتابع مراحل العمل خطوة بخطوة، من الكتابة إلى التحضيرات إلى التصوير، وكان هناك جهد مبذول من الجميع كي يظهر المشروع بصورة تليق بالجمهور”. كما أوضح أن فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض العناصر البصرية شكّلت إضافة لافتة في التصميم والإخراج.

من هو محمد محمود عبد العزيز؟

محمد محمود عبد العزيز هو ممثل ومنتج مصري، وعضو بارز في شركة “فنون مصر”، وتمكّن خلال السنوات الأخيرة من تقديم أعمال ناجحة دراميًا وتجاريًا، مستندًا إلى خبرته المتراكمة في الإنتاج ومحبته العميقة للفن.

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