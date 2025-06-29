عاجل: تألق غونزالو يوقف خطة ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ريال مدريد قرر إيقاف خطة البحث عن مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفي، وذلك بعد الأداء اللافت للمهاجم الشاب غونزالو غارسيا، أحد أبرز خريجي “لا فابريكا”.

وذكرت الصحيفة أن التحرك نحو التعاقد مع مهاجم لم يكن مقررًا للتنفيذ الفوري، بل كان محتملًا في شهر أغسطس، لكن الأمور تغيرت بعد تألق غونزالو واقترابه الواضح من الفريق الأول.

غونزالو انضم إلى أكاديمية ريال مدريد قبل 11 عامًا

سجل حتى الآن 155 هدفًا في مختلف الفئات السنية

الجهاز الفني بقيادة ألونسو معجب بإمكاناته ويرى أنه قريب جدًا من الفريق الأول

وأضافت آس أن النادي كان يبحث عن مهاجم بديل يقبل دورًا ثانويًا خلف إندريك، على أن يتمتع بخصائص محددة مثل:

القوة في الكرات الهوائية

التمركز داخل منطقة الجزاء

القبول بدور تكتيكي محدود

ورغم أن إندريك يتميز بالحركة والمراوغة، فإن غونزالو يظهر مرونة تكتيكية تؤهله للعب داخل المنطقة أو خارجها، مما يجعله الخيار الأقرب حاليًا لدعم خط الهجوم.