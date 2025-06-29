عاجل: مجدي عبد الغني: الأهلي يعاني من أزمة داخلية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي لم يظهر بالصورة المطلوبة في بداية بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق أهدر فوزًا مهمًا في أولى مبارياته أمام إنتر ميامي، كان من الممكن أن يمنحه قدرًا من الأمان في المجموعة.

أزمات داخل غرفة ملابس الأهلي

وقال عبد الغني، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن هناك حديثًا عن أزمة داخل غرفة ملابس الأهلي، وأن المعسكر لم يكن مثاليًا، وهو ما انعكس على الأداء، مضيفًا أن الفريق أهدر فرصًا عديدة أمام بورتو البرتغالي، وكان بإمكانه تحقيق نتيجة تاريخية.

مستوى الأهلي في الدوري المحلي

وشدد عبد الغني على أن الأهلي لن يتأثر في الدوري المصري، لغياب المنافس الحقيقي، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر قوية وانضباطًا واستقرارًا يجعله الأوفر حظًا محليًا، في ظل ضعف تعاقدات باقي الأندية بسبب الأزمة المالية.

مستوى مثالي للهلال السعودي في كأس العالم للأندية

وأشاد مجدي عبد الغني بما يقدمه الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، واصفًا إياه بـ”ممثل العرب المشرف” في البطولات الكبرى.

وداع مبكر لكأس العالم للأندية 2025

وودع الأهلي كأس العالم للأندية 2025، من مرحلة المجموعات، بتذيله جدول ترتيب المجموعة الأولى التي ضمت أندية، بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، برصيد نقطتين.