عاجل: الزمالك يضغط على مصطفى شلبي للخروج معارًا ضمن صفقة تبادلية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن محاولات مكثفة من قبل إدارة القلعة البيضاء لإقناع جناح الفريق مصطفى شلبي بالموافقة على الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك كجزء من صفقة تبادلية يخطط النادي لإبرامها مع أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

وقالت مصادر لـ”تليجراف مصر”، إن هذا التحرك من جانب الزمالك ضمن خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد استعدادًا للموسم المقبل، إلا أن اللاعب أبدى تحفظًا كبيرًا على فكرة الرحيل، متمسكًا برغبته في الاستمرار مع الفريق والمنافسة على مركز أساسي تحت قيادة المدير الفني الجديد.

صفقة محلية منتظرة

وتسعى إدارة الزمالك إلى حسم صفقة محلية في أسرع وقت ممكن، خاصة وأنها ترى أن إعارة شلبي قد تسهم في تسهيل التعاقد مع أحد اللاعبين المستهدفين خلال الميركاتو الصيفي، في ظل الحاجة لتجديد الدماء داخل صفوف الفريق.

تطورات منتظرة بشأن مصطفى شلبي

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في الملف، في ظل إصرار اللاعب على البقاء ورغبة الإدارة في إنهاء الصفقة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

الزمالك ينفي التفاوض مع بيدرو كايشينيا

وفي سياق آخر، نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك وجود أي مفاوضات رسمية مع المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا، المدير الفني السابق لفريق سانتوس البرازيلي، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”تليجراف سبورت”، أن كايشينيا تم طرح اسمه بالفعل من قبل أحد وكلاء اللاعبين، لكنه لم يكن ضمن قائمة المرشحين الرسميين لتدريب الفريق، مشيرًا إلى أن إدارة النادي لم تدخل في أي اتصالات مباشرة مع المدرب.

لا مفاوضات مع البرتغالي بيدرو كايشينيا

وقال المصدر في تصريحاته: “بيدرو كايشينيا تم عرضه علينا من قبل أحد الوكلاء، لكن لم تحدث مفاوضات رسمية معه حتى الآن، نحن ندرس عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب، وسيتم اختيار الأنسب وفقًا لاحتياجات الفريق ورؤية الإدارة الفنية”.