عاجل: «فايروس» شخصية استثنائية.. وأم الدنيا استقبلتني بحفاوة (خاص)

شكرا لاهتمامكم بخبر «فايروس» شخصية استثنائية.. وأم الدنيا استقبلتني بحفاوة (خاص) والان مع التفاصيل



قالت الفنانة السورية سارة بركة إنها تشعر بسعادة غامرة بالمشاركة في أول عمل فني لها داخل مصر، معتبرة هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرتها.

وتجسد سارة في المسلسل الجديد شخصية “الأميرة فايروس”، وهي فتاة تنتمي لعالم خيالي، يجمع بين الأبعاد العاطفية والبُعد الفانتازي.

وأشارت “بركة” في حديثها لـ”العين الإخبارية” إلى أن الشخصية تتطلب حالة وجدانية خاصة. وأضافت: “أنا محظوظة بالوقوف أمام كريم محمود عبد العزيز، فهو فنان حقيقي متواضع، يتعامل مع الجميع بحب واحترام”.

وأوضحت أن التحضيرات للعمل كانت دقيقة، وأن كواليس التصوير شهدت تعاونًا كبيرًا بين جميع أفراد الفريق. كما أعربت عن تقديرها الكبير لمصر ولفنانيها، قائلة: أم الدنيا استقبلتني بحفاوة.. وأنا فخورة بكوني جزءًا من هذا المشروع الفني المميز”.

سارة بركة هي ممثلة سورية شابة، بدأت رحلتها في الدراما من خلال أعمال عربية مشتركة، وتمكنت من لفت الأنظار بأدائها الرصين، وتأتي مشاركتها في هذا العمل الفانتازي بوصفها أول إطلالة لها أمام الجمهور المصري، في تجربة تحمل الكثير من التحديات والطموحات.

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