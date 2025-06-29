عاجل: ديكو يحسم موقف برشلونة من صفقة زي لوكاس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكرت صحيفة سبورت أن المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، اجتمع مؤخرًا مع رئيس نادي ريسيفي البرازيلي، وأبلغه بشكل مباشر أن النادي غير مهتم حاليًا بالتعاقد مع لاعب الوسط زي لوكاس.

وأوضح ديكو أن برشلونة لا يبحث عن لاعب وسط بخصائص مشابهة، وذلك بسبب وفرة المواهب في أكاديمية لاماسيا التي تملأ هذا المركز، مما يقلل الحاجة لتدعيمه خارجيًا في الوقت الراهن.

كما أشار التقرير إلى أن السعر الذي حدده ريسيفي، والبالغ بين 12 و15 مليون يورو، يعتبر مرتفعًا للغاية بالنسبة لبرشلونة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تحتم على النادي التحرك بحذر في سوق الانتقالات.