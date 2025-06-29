عاجل: صورة تلخص خيبات ميسي في اخر 10 مواسم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تأهل باريس سان جيرمان الى ربع نهائي مونديال الاندية بفوز سهل على انتر ميامي برباعية نظيفة ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

اقصاء انتر ميامي من بطولة مونديال الاندية هو خيبة أمل جديدة لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي في آخر 10 مواسم خاضها أسطورة برشلونة السابق.

آخر 10 مواسم لـ ليونيل ميسي والتي تم فيها اقصائه من البطولات الاوروبية الكبرى بألوان برشلونة وباريس سان جيرمان وانتر ميامي: