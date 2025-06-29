عاجل: رسميًا.. تنسيق المدارس الفنية بالجيزة 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، تنسيق المدارس الفنية بالجيزة 2025 للعام الدراسي المقبل، وتضم المدارس “الصناعية، التجارية، الزراعية، والفندقية”، إلى جانب التعليم والتدريب المزدوج للمهن، وكذلك التعليم الخاص والخدمات.

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق المدارس الفنية بالجيزة 2025

تنسيق المدارس الفنية بالجيزة 2025

وأكد محافظ الجيزة، أنه قد تم تحديد درجات تنسيق المدارس الفنية بالجيزة 2025 بنوعياتها، وفقًا للإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها تطبيقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول.

بالإضافة إلى مراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام، فضلًا عن مراعاة البعد الإجتماعى وعدد الفصول المتاحة بكل مدرسة مع نسبة عدد الطلاب في محيط كل إدارة تعليمية.

تنسيق الثانوية الفنية 2025 محافظة الجيزة

ونستعرض تنسيق الثانوية الفنية 2025 محافظة الجيزة في السطور التالية:

طباعة إمبابة ثانوي صناعي بنين 3 سنوات: 230 درجة.

إمبابة ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري 3 سنوات: 220 درجة.

أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات 3 سنوات: 230 درجة.

الجيزة الكهربية ثانوي صناعي بنين 3 سنوات: 220 درجة، والإعداد المهني: 215 درجة.

طلعت حرب ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري 3 سنوات: 220 درجة.

طباعة الهرم 3 سنوات: 230 درجة.

الجيزة ثانوي صناعي بنات 3 سنوات: 220 درجة.

الميدان ثانوي صناعي بنات 3 سنوات: 220 درجة، والإعداد المهني: 215 درجة.

نكلا ثانوي صناعي مشترك 3 سنوات: 220 درجة.

وردان ثانوي صناعي مشترك 3 سنوات: 215 درجة.

المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين 3 سنوات: 220 درجة.

أبو رواش ثانوي صناعي مشترك 3 سنوات: 215 درجة، والإعداد المهني: 210 درجة.

المنوات ثانوي صناعي بنات 3 سنوات: 215 درجة.

الحوامدية ثانوي صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

فصول ملحقة على التعليم المزدوج 3 سنوات: 210 درجة.

شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري 3 سنوات: 215 درجة والإعداد المهني: 210 درجة.

البدرشين ثانوي صناعي بنات 3 سنوات: 215 درجة، والإعداد المهني: 210 درجة.

ناصر ثانوي صناعي بنين 3 سنوات: 215 درجة.

العياط ثانوي صناعي بنات 3 سنوات: 215 درجة.

طهما ثانوي صناعي بنين 3 سنوات: 200 درجة.

الصف ثانوي صناعي للتأسيس العسكري بنين: 3 سنوات 210 درجة.

الصف ثانوي صناعي بنات 3 سنوات: 210 درجة.

الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة 3 سنوات 200 درجة، والإعداد المهني: 195 درجة.

الشهيد أحمد رمضان سالم صناعي بنين 3 سنوات: 215 درجة، والإعداد المهنى: 205 درجة.

أطفيح ثانوي صناعي بنات 3 سنوات 215 درجة.

الكداية ثانوي صناعي مشترك 3 سنوات 210: درجة، والإعداد المهني: 205 درجة.

القبابات ثانوي صناعي مشترك 3 سنوات 210 درجة.

الباويطي 3 سنوات: 185 درجة.

المناجم ثانوي صناعي بنين 3 سنوات: 175 درجة.

وبالنسبة إلى المدارس الصناعية والتجارية والتعليم الزراعى والخدمات والفندقية والتعليم الخاص نظام الثلاث سنوات فتنسيقها كالتالي:

6 أكتوبر الفنية المتقدمة (الحي 4 ): 220 درجة.

البرمبل الثانوية الصناعية المتقدمة المشتركة: 210 درجة.

إمبابة الثانوية التجارية: 210 درجة.

باحثة البادية التجارية: 215 درجة.

الزهراء التجارية بنات: 215 درجة.

الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية: 215 درجة.

الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات: 215 درجة.

الأهرام التجارية بنين: 210 درجة.

منشأة القناطر التجارية المشتركة: 210 درجة.

مزغونة التجارية المشتركة: 200 درجة.

العياط التجارية المشتركة: 200 درجة.

القطورى التجارية المشتركة: 200 درجة.

الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة: 215 درجة.

أوسيم التجارية المشتركة: 210 درجة.

أطفيح التجارية المشتركة: 200 درجة.

القبابات التجارية المشتركة: 200 درجة.

البرمبل الثانوية التجارية: 200 درجة.

الراية التجارية بنات: 215 درجة.

فاطمة الزهراء التجارية بنين: 200 درجة.

الباويطي التجارية المشتركة: 175 درجة.

خدمات الباويطي التجارية المشتركة: 145 درجة.

الجيزة الفنية المتقدمة: 215 درجة.

الصف الفنية المتقدمة: 200 درجة.

الهرم الفندقية المهنية: 230 درجة.

الهرم الفندقية الرسمية 250 درجة.

مدارس تعليم خاص تجاري وفندقى: 140 درجة.

الجيزة الثانوية الزراعية: 205 درجة.

الثانوية الزراعية المهنية إعداد مهني: 195 درجة.

أطفيح الثانوية الزراعية: 170 درجة، والإعداد المهني: 165 درجة.

طهما الثانوية الزراعية: 170 درجة، والإعداد المهني: 165 درجة.

أبوغالب الثانوية الزراعية: 180 درجة.

الواحات البحرية الزراعية: 185 درجة.

خدمات أحمد عرابى الصناعية بنات: 200 درجة.

خدمات الجيزة الكهربية بنين: 200 درجة.

خدمات صناعي بباقي المدارس الصناعية: 180 درجة.

خدمات تجاري: 170 درجة.

خدمات التعليم الزراعي بإدارة العمرانية: 160 درجة.

خدمات زراعي بباقي المدارس الزراعية: 140 درجة.

خدمات فندقي أكتوبر: 190 درجة.

وجاء الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن كالتالي:

فني إلكترونيات بنين فقط: 225 درجة.

فني ميكا ترونيك للسيارات بنين فقط: 223 درجة.

فني صيانة وتحكم صناعي بنين فقط: 220 درجة.

فني بناء لوحات كهربائية بنين فقط: 220 درجة.

فني تبريد وتكييف بنين فقط: 215 درجة.

مساعد فني إداري بنين وبنات: 225 درجة.

فني التجارة الحديثة بنين وبنات: 208 درجة.

فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين فقط: 220 درجة.

فني صناعات غذائية مشترك: 200 درجة.

فني تشغيل معادن بنين فقط: 205 درجة.

فني طاهي بنين وبنات: 205 درجة.

فني مشرف غرف بنين وبنات: 200 درجة.

فني مضيف بنين وبنات: 200 درجة.

فني صيانة ميكانيكية بنين فقط: 210 درجة.

فني طباعة ورق بنين فقط: 190 درجة.

فني كهرباء وتجميع ضفائر السيارات بنات فقط: 200 درجة.

فني تشغيل ماكينات بلاستيك بنين فقط: 195 درجة.

فني إصلاح هياكل سيارات بنين فقط: 205 درجة.

فني نجارة أثاث بنين فقط: 180 درجة.

فني دهان سيارات بنين فقط: 200 درجة،.

فني طباعة منسوجات بنين فقط: 180 درجة.

فني شبكات الحاسب بنين وبنات: 225 درجة.

فني لحام وتشكيل معادن بنين فقط: 205 درجة.

وجبات سريعة بنين وبنات: 200 درجة.

فني ملابس جاهزة بنين وبنات: 180 درجة.

ونوهت محافظة الجيزة، إلى أنه يتم اختيار 40 طالبًا من الحاصلين على أعلى درجات بالشهادة الإعدادية، عقب اجتياز اختبارات الالتحاق، فيما يخص مدارس (إلكترونيات صناعية بالحوامدية، ميكانيكا صيانة وإصلاح بالحوامدية، والحوامدية الفنية للتعليم المزدوج).

