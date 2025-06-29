عاجل: تحديث من Threads.. «فلتر الكلمات» للسيطرة على المحتوى

شكرا لاهتمامكم بخبر تحديث من Threads.. «فلتر الكلمات» للسيطرة على المحتوى والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - في محاولة جديدة لتعزيز خصوصية المستخدمين ومنحهم تجربة أكثر تحكمًا وراحة، بدأ تطبيق «ثريدز» التابع لشركة «ميتا» في طرح تحديث جديد.

يوسع التحديث من إمكانيات ميزة “الكلمات المخفية”، عبر إعدادات منفصلة بالكامل عن “إنستغرام”، وذلك وفقًا لما نقله موقع androidheadlines.

ويأتي هذا التطور في سياق سعي “ثريدز” للانفصال تدريجيًا عن المنصة الأم “إنستغرام”، من خلال سلسلة من التحديثات التي تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء هوية رقمية مستقلة ومزايا أكثر تخصيصًا للمستخدمين.

إعدادات مستقلة بالكامل

آدم موسيري، رئيس “إنستغرام”، أعلن في منشور رسمي عن إطلاق هذه الميزة الجديدة، موضحًا أن “ثريدز بات يتيح الآن إعدادًا خاصًا بـ’الكلمات المخفية’ يعمل بشكل منفصل تمامًا عن الإعدادات السابقة المرتبطة بإنستغرام”.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء فلاتر مخصصة لحظر كلمات أو عبارات أو حتى رموز تعبيرية، بهدف منع ظهور محتوى غير مرغوب فيه في الردود والمنشورات، مع إمكانية تحديد مدة زمنية للحظر، ما يمنحهم قدرة أكبر على التحكم بتجربتهم داخل التطبيق.

الحظر المؤقت.. لا لحرق الأحداث

واحدة من أبرز الأدوات الجديدة هي خاصية الحظر المؤقت، التي تتيح للمستخدم إخفاء كلمات بعينها لفترة محددة.

فمثلًا، إذا لم يكن المستخدم قد اتفرج الموسم الجديد من مسلسل شهير كـ”Squid Game”، يمكنه ببساطة كتم كل ما يرتبط به من مصطلحات أو رموز تعبيرية لمدة تصل إلى 30 يومًا لتفادي “الحرق”.

الميزة لا تكتفي بالحظر المؤقت فقط، بل تعرض أيضًا للمستخدم عدد الأيام المتبقية على انتهاء مدة الكتم، ما يسهل عليه متابعة المحتوى في الوقت المناسب دون إزعاج.

الطرح التدريجي قيد التنفيذ

رغم بدء طرح التحديث الجديد، أشار موسيري إلى أن الميزة لم تصل بعد إلى جميع المستخدمين.

وأوضح أن “ميتا” تعتمد على آلية الإطلاق التدريجي، وستصبح الميزة متاحة للجميع خلال الفترة القادمة.

التحديث الجديد يعكس توجه “ميتا” لتقديم بيئة رقمية يشعر فيها المستخدمون بمزيد من الراحة والسيطرة على تفاعلاتهم، بعيدًا عن التشويش أو المضايقات، وهو ما أكده موسيري بقوله: “الهدف هو خلق بيئة يشعر فيها الجميع بالراحة أثناء التعبير عن آرائهم”

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