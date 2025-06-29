أخبار اليمن : عامر يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عامر يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالتقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء، زينة علي أحمد.

وفي اللقاء استمع الوزير عامر، إلى تقرير عن المشاريع التي ينفذها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.

وفي اللقاء عبر وزير الخارجية عن استيائه لتجفيف العديد من المشاريع الانمائية وحرمان المجتمعات من حقوقها بالحصول على الخدمات الإنمائية التي اعتمدت عليها بسبب الحصار المتواصل منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكد على الخلفية السياسية لتجفيف بعض المانحين للمشاريع الإنمائية باليمن، مشددًا على أهمية الاستمرار في زيادة المشاريع التنموية على مستوى الوطن الكبير.

بدورها أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، زينة علي أن البرنامج يكثف جهوده في التواصل مع الدول والجهات المانحة لضمان الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية في اليمن.