عاجل: منها تفعيل وضع الطيران.. 6 طرق لتبريد هاتفك خلال الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد في فصل الصيف، وفي ظل موجات الحر التي تشهدها البلاد تتعرض الهواتف التي تلازمنا دائمََا لدرجة حرارة عالية، ما قد يؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل إذا تجاوز درجة حرارة تشغيله العادية.

وحدد تقرير نشره موقع “سنيت” ستة خطوات سهلة وبسيطة لتبريد هاتفك:

هوّئ الهاتف

ضع الهاتف أمام مروحة أو انفخ عليه بلطف، حيث يساعد الهواء على تبديد الحرارة تمامًا كما يُنعش الجسم في الجو الحار.

تجنّب التبريد المفاجئ

لا تضع الهاتف في الثلاجة أو الفريزر، حيث التغير المفاجئ في الحرارة قد يضر بالجهاز، وقد يتسبب بتكثف الرطوبة داخله.

ارتفاع درجة حرارة الهاتف

انزع الغطاء

إذا كان الهاتف ساخنًا، فإزالة الغطاء تساعده على التهوية بشكل أفضل.

أوقف تشغيل البلوتوث

عندما يكون البلوتوث مفعلًا دون اتصال، يبحث الهاتف باستمرار عن أجهزة، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارته.

فعّل وضع الطيران

عندما تكون الإشارة ضعيفة، يبذل الهاتف جهدًا أكبر للبحث عن الشبكة، مما يرفع من حرارته، في هذه الحالة، وضع الطيران يمكن أن يكون حلًا مؤقتًا فعّالًا.

لا تكدّس أجهزتك

تجنّب وضع الهاتف مع اللابتوب أو الجهاز اللوحي في مكان مغلق مثل الحقيبة، واحرص على فصل الأجهزة وترك لكل جهاز في مساحة مفتوحة قدر الإمكان.

كيف تحمي هاتفك من السخونة؟