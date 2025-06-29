عاجل: “جوجل” يحتفي بـ Squid Game.. كيف تلعب “لعبة الحبار”؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - على طريقته الخاصة، احتفى محرك البحث الأبرز “جوجل” بالمسلسل الجديد لعبة الحبار Squid Game، بالتزامن مع بدء عرضه قبل يومين.

لعبة الحبار الموسم الثالث

وأتاحت منصة “نتفليكس” الجمعة الماضية، مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث، وتم طرح 6 حلقات كاملة، هي عدد حلقات الموسم الثالث والأخير من المسلسل الكوري الأشهر.

ويحظى مسلسل لعبة الحبار بشعبية طاغية حول العالم، بسبب طابع الإثارة والتشويق الذي يغلب على أحداثه، ما جعل الجمهور متشوقًا بشكل كبير لمشاهدة مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث.

نهاية لعبة الحبار

وأثارت النهاية الملحمية لمسلسل لعبة الحبار ردود أفعال واسعة بين المتابعين، بعد موت بطل المسلسل سيونج جي هون، وانتهاء مغامرته مع اللعبة طيلة المواسم الثلاث الماضية.

كما جاء ظهور النجمة الأسترالية كيت بلانشيت مفاجئًا للجميع، بعد ظهورها بشخصية “داكجي” تحاول جذب لاعبين جدد للعبة، ما جعل المتابعين يعتقدون بأن موسمًا رابعًا في الطريق، وهو ما نفاه سابقًا صناع مسلسل “لعبة الحبار”.

فيما تحدث آخرون عن نسخة أمريكية من المسلسل الكوري، بعد ظهور كيت بلانشيت بهذا المشهد الختامي في الولايات المتحدة، وذكر موقع “ديدلاين” أن هناك اتجاهًا لتنفيذ نسخة أمريكية يتم تصويرها في لوس أنجلوس في ديسمبر نهاية العام الجاري.

جوجل أتاحت “لعبة الحبار” لمستخدميها

كيف تلعب لعبة الحبار؟

شركة “جوجل”، أتاحت لُعبة مبسطة للمستخدمين، تظهر بشكل تلقائي عند البحث عن اسم المسلسل باللغتين العربية والإنجليزية.

وتظهر خلال اللعبة، الدُمية الشهيرة لمسلسل “لعبة الحبار”، تتوسط رجلين مُقنعين من الحراس، وعلى مسافة بعيدة يقف المتسابقين.

وليتم البدء في اللعبة، عليك الانتظار حتى تتحول الدُمية للجهة الأخرى، بعد ذلك يتم الضغط على زر O لتحريك اللاعبين.

وقبل أن تلتف الدٌمية من جديد لتنظر إليك، عليك إيقاف اللاعبين باستخدام زر X، ومن ثم معاودة تحريكهم ووصلهم لنهاية الخط دون اصطيادهم من جانب الدُمية.