عاجل: قاعدة بيانات قومية.. تحرك حكومي مهم بشأن الحضانات في مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.

حصر الحضانات

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندسة مرجريت صاروفيم، أن محافظات الجمهورية شهدت اليوم بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر وتشارك فيها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الحصر يتم من خلال فريق عمل يشمل 1800 من الرائدات والمشرفين، حيث تتم المتابعة لحظيًا عبر لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة، ومشكلة من قيادات العمل في الوزارة من الإدارات المعنية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ونظم المعلومات والتحول الرقمي وقطاع نظم المعلومات الجغرافية.

وأضافت أن أعمال الحصر تشمل أيضًا فريقًا من الخبراء والاستشاريين بالوزارة وشركة استراتيجيك جييرز، ومكتب مصر المتخصصة في المسوح، وخبراء في مجال الطفولة المبكرة، وينبثق عن اللجنة لجان للدعم الفني والتقني تقدم على مدار الساعة التدخلات السريعة والتقنية والفنية أثناء الحصر ومتابعة الأعمال الميدانية أولًا بأول لمواجهة أي تحديات للعمل.

حصر الحضانات

التراخيص المؤقتة للحضانات

وأشارت صاروفيم، إلى أن الحصر سيواكبه عددًا من الإجراءات الداعمة، حيث سيتم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق قواعد ومعايير محددة بهدف دعم قطاع الحضانات.

وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحصر يستهدف محافظات الجمهورية، لبناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي، ويتم بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية Gis ووفق آليات الرقمنة والتحول الرقمي.

حصر الحضانات

وأضافت أن الرائدات يتواجدن منذ الصباح الباكر ويقمن بأداء دورهن في الحصر، بإشراف متكامل من غرفة العمليات المركزية وقيادات العمل بمديريات التضامن الاجتماعي وفق استمارة مميكنة على أجهزة التابلت، لتحقيق أعلى معدلات الدقة مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السرية وحماية البيانات والمعلومات.

ودعت صاروفيم، جميع الكيانات العاملة مع الطفولة المبكرة للتعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدة أهمية المسح الوطني في تعزيز قدرة المنظومة ومساعدة صانع القرار ووضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة.