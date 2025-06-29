عاجل: مرة أخرى.. الأحوال الجوية تهدد مباراة إنتر ميلان وفلومينيزي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – انتقادات كثيرة توجه للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب قيامه بإقامة النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد توقف أكثر من مباراة لسوء الأحوال الجوية.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو عن وجود إنذار مسبق وتخوف بشأن سوء الأجواء في أمريكا غدًا الاثنين، وهو ما قد يؤثر على إقامة مباراة إنتر ميلان وفلومينيزي.

وكانت عدد من المباريات التي أقيمت في دور المجموعات والدور ثمن النهائي والتي وصل عددها لست مباريات قد اضطر الحكام لإيقافها بسبب التقلبات المناخية.