عاجل: ألونسو يستعين بالتكنولوجيا في تدريبات ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أفاد الصحفي ماريو كورتيغانا أن ريال مدريد تعاقد مؤخرًا مع شركة مختصة في تشغيل الطائرات المسيرة (الدرون)، لتصوير الحصص التدريبية للفريق في “بالم بيتش” تحت إشراف المدرب تشابي ألونسو.

ووفقًا للتقرير، فإن شخصين من طاقم هذه الشركة يتواجدان بانتظام لتشغيل الدرون وتسجيل التدريبات من زوايا متعددة، بهدف تعزيز تحليل الأداء وتطوير التكتيك الجماعي للفريق.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التطور التكنولوجي الذي يراهن عليه ألونسو في مرحلته الجديدة مع ريال مدريد، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالتموضع، والضغط، وبناء اللعب.