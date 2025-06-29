عاجل: تحرك عاجل من “القومي للأمومة” في واقعة الاعتداء على “طفل البلكونة”

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباط، إن المجلس تدخل فور نشر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة قيام أحد الأشخاص بالاعتــداء على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ببلكونة أحد العقارات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام.

واقعة طفل العاشر من رمضان

وأوضحت سحر السنباطي، في بيان، أنه فور رصد الواقعة وإبلاغ النيابة العامة، تم ضبط الشخص المعتدي وتبين أنه والد طفل العاشر، مؤكدة أن سوء معاملة الطفل بهذا الشكل مرفوض تمامًا من كافة الديانات السماوية.

وناشدت الآباء والأمهات بضرورة اتباع أساليب التربية الإيجابية والتي تخلق بيئة آمنة للأطفال، بديلًا عن استخدام العنف في التربية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة على الأطفال، داعية الأهالي والأسر بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 لاستشارة المختصين في أساليب التربية الإيجابية.

ومن جهته، قال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور وائل عبدالرازق، إنه تم ندب أخصائي اجتماعي من خط نجدة الطفل لحضور التحقيقات مع الطفل وإعداد تقرير بالتوصية المناسبة لحالته بما يراعي مصلحته الفضلي وتسليمه لعائل مؤتمن لرعايته، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة حالة الطفل أولًا بأول مع تقديم الدعم النفسي له والإرشاد الأسري لوالديه.

وأكد عبدالرازق، أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي تقوم بمتابعة كافة الوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وإعداد تقريرا بشأنها للتدخل العاجل والفوري في هذه الشكاوى، مناشدا المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن هذه الوقائع عبر آليات الإبلاغ وهو خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.

وفي السياق ذاته، أشار مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، صبري عثمان، إلى أن هذه الواقعة تمثل انتهاك لحقوق وكرامة الطفل لما تنطوي عليه من إساءة طبقا لنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.