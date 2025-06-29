عاجل: قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. هل تقترب لحظة الحسم؟

شكرا لاهتمامكم بخبر قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. هل تقترب لحظة الحسم؟ والان مع التفاصيل



يستعد مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المقررة يوم الإثنين 30 يونيو/حزيران 2025، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والجدل بين الملاك والمستأجرين.

التعديلات الجديدة، التي أعدّتها الحكومة وأحالتها إلى لجنة الإسكان والمرافق، تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية على نحو دائم.

اللجنة توافق.. وسقف زمني للبت قبل نهاية الدورة

ووافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها الأخير على مشروع القانون بصيغته النهائية، مشددة على ضرورة إقراره قبل ختام دور الانعقاد الجاري، المقرر في يوليو/ تموز المقبل.

هذه الموافقة تأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية، وتفتح الباب أمام تحول جذري في ملف ظل مجمدًا لعقود.

مرحلة انتقالية.. 7 سنوات للسكن وخمس لغير السكن

المشروع الجديد يقترح فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، بعدها يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك.

وبانتهاء هذه المرحلة، تُلغى القوانين القديمة المنظمة للإيجار القديم، وتُخضع العلاقة الإيجارية الجديدة لأحكام القانون المدني، على أساس التوافق بين الطرفين.

أضعاف في الأجرة.. زيادات صادمة بانتظار السكان

واحدة من أكثر البنود إثارة للجدل هي الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية. فبالنسبة للوحدات السكنية:

في المناطق المتميزة: ستصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة 10 مرات، وبحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا، مع مضاعفة القيمة بنسبة مماثلة.

أما الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، فتقفز القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.

تقييم مؤقت.. و250 جنيهًا لحين الحصر النهائي

ولتفادي التقديرات العشوائية، يشترط القانون أن يسدد المستأجر مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين انتهاء أعمال لجان التقييم والحصر المُشكلة لتحديد القيمة العادلة. بعدها تُحصّل الفروق المتبقية بأقساط ممتدة.

الإخلاء الفوري.. في هذه الحالات فقط

رغم مهلة السنوات المحددة، يتيح مشروع القانون للمؤجرين اللجوء للقضاء لطرد المستأجر في حالات بعينها، أبرزها:

-ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون عذر مشروع.

-امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك رفع دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر الممتنع، دون المساس بحق الأخير في التعويض أو إقامة دعوى موازية.

وحدات بديلة.. والدولة تفتح باب الأمل للمستأجرين

كحل بديل، يمنح مشروع القانون للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط التوقيع على تعهد بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة.

إلغاء تشريعات قديمة.. وتنظيم جديد بالكامل

وأخيرًا، تنص المادة التاسعة من القانون على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، عقب انقضاء الفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات، مع إلغاء أي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR