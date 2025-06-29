عاجل: راشفورد وجارناتشو يضعان اليونايتد في مأزق

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ما زالت أزمات مانشستر يونايتد المالية مستمرة، حتى مع محاولات النادي تقليل فاتورة الرواتب والمدفوعات سواء مع اللاعبين أو الموظفين.

ومن أجل ضبط الميزانية بشكل أفضل، سيكون على اليونايتد أن يقوم ببيع بعض نجومه هذا الصيف، وذلك للحصول على المزيد من الأموال، لكن ستبقى مشكلاته المالية مستمرة بسبب صعوبة بيعهم.

حيث أفادت صحيفة تلغراف أن اليونايتد سيكون مضطرًا لتحمل تكلفة ما تبقى من رواتب بعض اللاعبين المقرر بيعهم مثل ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو، حيث لم يصل لهم حتى الآن عروضًا رسمية بسبب رواتبهما المرتفعة، وبالتالي سيكون على النادي دفع ما تبقى في عقودهم حتى يغادرا في أقرب وقت.