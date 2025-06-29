أخبار اليمن : الأرصاد يكشف مستجدات طقس اليمن

الأرصاد يكشف مستجدات طقس اليمنتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، وحاراً في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع طقس خالٍ من السحب أثناء الليل والصباح الباكر، صحو إلى غائم جزئياً أثناء النهار مع احتمال تكون السحب الممطرة وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات إب، تعز، الضالع، ريمة، عمران، حجة وغرب كل من صنعاء وصعدة، ومرتفعات كل من لحج، أبين، شبوة وحضرموت في فترة ما بعد الظهيرة.

ومن المحتمل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، حاراً ورطباً مغبراً نسبياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

والرياح نشطة وأقصى سرعة لها 45 عقدة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.

وفي المناطق الصحراوية، يتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، حاراً إلى شديد الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من ارتفاع الموج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.

كما نبه المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.

كذلك نبه قاطني المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.