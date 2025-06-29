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عاجل: برشلونة يدفع الشرط الجزائي بعقد ويليامز في هذا الموعد

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يستعد نادي برشلونة لدفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك بيلباو، مطلع يوليو المقبل، بقيمة 62 مليون يورو، لضم اللاعب بشكل رسمي في الموسم الجديد 2025/26.

ويتضمن الاتفاق انتقال ويليامز للنادي الكتالوني بعد موافقة اللاعب، وسط غضب واسع من جماهير بيلباو التي تعتبر رحيله خيانة.

في المقابل، يقضي اللاعب عطلته بعيدًا عن الأجواء الصاخبة، منتظرًا موعد الإعلان الرسمي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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