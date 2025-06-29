عاجل: بسبب الفستان.. انتقادات واسعة لـ شيرين عبد الوهاب بمهرجان “موازين”

عدن - ياسمين عبد العظيم - نالت الفنانة شيرين عبدالوهاب انتقادات واسعة عقب حفلها الأخير بمهرجان موازين، والتي أقيم أمس السبت بمدينة الرباط في المغرب.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور لإطلالة الفنانة شيرين عبدالوهاب في حفلها في مهرجان موازين، حيث ظهرت مرتدية فستانا واسعا باللون الأبيض، مما جعلها في مرمى الانتقادات، لتتصدر محركات البحث بـ “حفل شيرين”، “حفل شيرين موازين”.

حفل شيرين

حفل شيرين الأخير لفت الأنظار وأصبح حديث العديد من مستخدمي المنصات لحرص شيرين عبد الوهاب على الظهور بإطلالة واسعة، مما ظن البعض بأنها لا تقدر على النزول في الوزن، كما أنها غير مستعدة نفسيًا للعودة على خشبة المسرح.

حفل شيرين في موازين أثار الكثير من الجدل

إطلالة شيرين بـ حفل موازين

إطلالة شيرين بـ حفل موازين

وعلق حساب قائلًا: “شرين أنا بحبك بس بقالك فتره لبسك مش زي زمان اتفرج على نفسك كان الذوق عالي غيري اللستيلس اللي عندك ومش مهم غلو الفستان المهم اللي يناسبني، وانتي محتاجة تخسي وتلبس بشكل أفضل ”.

حفل شيرين موازين

وقال آخر: “هي لابسة عباية ولا بيجامة”، و “هي لابسة إيه مش باين له أي معالم فين أناقتها بتاعة زمان يا خسارة”.

بينمال انتقد آخر حفل شيرين موازين: “شيرين هذا اللبس تلبسيه في سهرية رمضان موش في مسرح باش تغنى وخيتي”.

وعلق آخر: “بعد كل هالغيبة ما بتسخي تجيبي فستان للحفلةبتاخدي برداية و تعمليها فستان ؟”.

شيرين عبدالوهاب موازين

بدأت حفل شيرين عبدالوهاب موازين حفلها بغنائها بطريقة “البلاي باك”، مما أزعج جمهور الحفل، وغادر بعضهم الحفل، بينما هتف عدد كبير منهم بـ“غني بصوتك”، “صوتك يا شيرين.. صوتك”.

أغاني حفل شيرين موازين

استجابت شيرين لطلب الحضور وقدمت أغاني عديدة بصوتها منها؛ “على بالي، وآه يا ليل، وأنا مش بتاعة الكلام دا”، وتفاعل الجمهور معها بحفاوة كبيرة.

إطلالة شيرين بـ حفل موازين