عاجل: خسر 190 جنيه في أسبوع.. إلى أين تتجه أسعار الذهب الفترة المقبلة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع عيار 21 بقيمة 190 جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب، متأثرة بنظيرتها العالمية، بفعل الاتفاق التجاري التي توصلت له الولايات المتحدة والصين، إضافة خفض حدة التوترات الحالية على الصعيد الجيوسياسي.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبدأت تعاملات الأسبوع الماضي، لسعر جرام الذهب عيار21، عند مستوى 4800 جنيهًا، ليغلق عند 4610 جنيهات، بفارق 190 جنيهًا بينهما، وعلى الصعيد العالمي، انخفضت الأونصة نحو 95 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3369 دولارًا، واختتمت عند 3274 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 5269 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3951 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب قرابة، 36880 جنيهًا.

وبالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات أمس نحو 15 جنيهًا، حيث بدأ تعاملات جرام الذهب عيار 21 عند 4625 جنيهًا، وأغلق عند مستوى 4610 جنيهات.

مستقبل أسعار الذهب

وأوضح خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، اليوم الأحد، أن أسعار الذهب ستواصل التراجع حتى تهدأ التوترات الجيوسياسية الجارية، ليصل سعر عيار 21 عند مستوى 4500 جنيه.

ولفت رزق لـ”تليجراف مصر”، إلى أن أسعار الذهب ستشهد صعودًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة على خلفية التطورات الراهنة، مرجحًا بارتفاعها في غضون شهر كحد أقصي، ليصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته ليسجل عيار 21 ما يقرب من 4700 إلى 4800 جنيهًا.

من جانبه، قال كبير استراتيجي الأسواق في شركة RJO Futures، دانيال بافيلونيس، إن التباطؤ في وتيرة التصعيد الجيوسياسي منح المستثمرين فرصة لجني الأرباح من الذهب، لا سيما مع تراجع المخاوف بشأن مواجهة عسكرية وشيكة مع الصين، إلى جانب حالة الهدوء النسبي في الشرق الأوسط.

وأشار بافيلونيس، لوكالة رويترز، إلى أن الأسواق تلقت إشارات إيجابية بعد إعلان اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس بشأن تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى السوق الأمريكية، وهو ما عزز شهية المخاطرة ورفع مؤشرات الأسهم العالمية.

وعالميًا، سجلت أسعار الذهب، تراجعًا في التداولات الأخيرة قبل العطلة، إذ هبطت أوقية العقود الفورية بنحو 53 دولارا لتسجل 3274 دولارا، بينما خسرت أوقية العقود الآجلة حوالي 60 دولارا لتسجل 3287 دولارا.