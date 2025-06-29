عاجل: مقارنة بين أرقام إنتر ميلان وفلومينيزي في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – من المقرر أن يخوض إنتر ميلان مواجهة صعبة غدًا ضد فلومينيزي البرازيلي في الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية.

وستكون هذه المواجهة هي الأولى ما بين الفريقين، كما أنه لم يسبق أن واجه الإنتر أي فريق برازيلي من قبل.

وكان الإنتر قد نجح في الصعود لدور الستة عشر بعد أن احتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وسجل لاعبوه خلال الجولات الثلاث 5 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين.

بينما فلومينيزي صعد بعد أن جاء في المركز الثاني بالمجموعة السادسة بعد أن جمع 5 نقاط، وسجل لاعبو الفريق البرازيلي 4 أهداف، وسكن شباكهم هدفين.