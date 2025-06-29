عاجل: موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - ينتظر أولياء الأمور والطلاب بمحافظة قنا، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بترقب ولهفة، خاصة بعد ظهور نتائج الإعدادية بباقي محافظات الجمهورية.

وتمثل نتيجة الشهادة الإعدادية، نقطة تحول فاصلة في مستقبل الطلاب والتي من خلالها يمهد لهم الطريق نحو نوع التعليم الذي سيكملون فيه سواء كان تعليمًا عامًا، أو فنيًا، أو حتى تعليم تخصصي.

امتحانات الشهادة الإعدادية

يُذكر أن الطلاب قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 31 مايو إلى 4 يونيو الماضي، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2025

وفيما يلي، توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا الترم الثاني للمواد الأساسية، كما حددته وزارة التربية والتعليم:

أولًا: درجات الفصل الدراسي الثاني

اللغة العربية: 40 درجة

التعبير: 7 درجات

القراءة: 9 درجات

النصوص: 10 درجات

النحو: 10 درجات

الخط والإملاء: 4 درجات

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

المحادثة والفهم: 9 درجات

الأسئلة الموضوعية: 8 درجات

القطعة والكتابة: 13 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

إجمالي درجات الترم الثاني: 140 درجة

ثانيًا: مجموع درجات العام الدراسي الكامل (الفصلين معًا)

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

المجموع الكلي النهائي للصف الثالث الإعدادي: 280 درجة

أما عن توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا الترم الثاني للمواد الغير أساسية فأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 تتمثل في :

التربية الدينية

التربية الفنية

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

وأنه بالنسبة لدرجات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 فهي كالتالي:

التربية الدينية من 40 درجة

التربية الفنية من 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا 2025

وصرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، بأنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ومن المتوقع أن يقوم اللواء الدكتور خالد عبدالحليم باعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة.