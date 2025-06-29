عاجل: تصل لـ96%.. حقيقة الانتهاء من تصحيح العربي للثانوية العامة 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - زعمت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهاء تصحيح مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2025، وأن نسبة النجاح بها تقترب من العام الماضي، التي كانت 96.62%، ودرجات الطلاب تؤكد أن الامتحان كان في مستوى الجميع.

نسبة النجاح بالعربي

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ”تليجراف مصر”، أن كل ما يتم تداوله غير صحيح، حيث إنه لم يتم انتهاء التصحيح من مادة اللغة العربية للثانوية العامة، مطالبًا أولياء الأمور عدم اتباع الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

امتحانات الثانوية العامة

وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد

وفيما يلي نستعرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد.

الأحد 15 يونيو 2025: امتحان التربية الدينية من الساعة 9 حتى 10:30 صباحًا، وامتحان التربية الوطنية من الساعة 11 حتى 12:30 ظهرًا.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا.

الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.

الخميس 26 يونيو 2025: امتحان الفيزياء لطلاب العلوم والرياضيات، وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، والامتحان يكون من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.

الأحد 29 يونيو 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.

الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الكيمياء للشعبة العلمية (علوم ورياضة)، وامتحان الجغرافيا، ويكون الامتحان من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.

الأحد 6 يوليو 2025: امتحان الرياضيات البحتة للشعبة العلمية رياضيات، من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الرياضيات التطبيقية (علمي رياضة) من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية من الساعة 9 حتى 12 ظهرًا، والأحياء للشعبة العلمية علوم من الساعة 9 حتى 12 ظهرًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 نظام قديم

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم، كما يلي: