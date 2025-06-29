عاجل: تصل لـ96%.. حقيقة الانتهاء من تصحيح العربي للثانوية العامة 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر تصل لـ96%.. حقيقة الانتهاء من تصحيح العربي للثانوية العامة 2025 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - زعمت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهاء تصحيح مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2025، وأن نسبة النجاح بها تقترب من العام الماضي، التي كانت 96.62%، ودرجات الطلاب تؤكد أن الامتحان كان في مستوى الجميع.
نسبة النجاح بالعربي
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ”تليجراف مصر”، أن كل ما يتم تداوله غير صحيح، حيث إنه لم يتم انتهاء التصحيح من مادة اللغة العربية للثانوية العامة، مطالبًا أولياء الأمور عدم اتباع الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي.
امتحانات الثانوية العامة
وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 10 يوليو 2025.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد
وفيما يلي نستعرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد.
- الأحد 15 يونيو 2025: امتحان التربية الدينية من الساعة 9 حتى 10:30 صباحًا، وامتحان التربية الوطنية من الساعة 11 حتى 12:30 ظهرًا.
- الثلاثاء 17 يونيو 2025: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا.
- الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.
- الخميس 26 يونيو 2025: امتحان الفيزياء لطلاب العلوم والرياضيات، وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، والامتحان يكون من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.
- الأحد 29 يونيو 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.
- الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الكيمياء للشعبة العلمية (علوم ورياضة)، وامتحان الجغرافيا، ويكون الامتحان من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.
- الأحد 6 يوليو 2025: امتحان الرياضيات البحتة للشعبة العلمية رياضيات، من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.
- الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الرياضيات التطبيقية (علمي رياضة) من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية من الساعة 9 حتى 12 ظهرًا، والأحياء للشعبة العلمية علوم من الساعة 9 حتى 12 ظهرًا.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 نظام قديم
وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم، كما يلي:
- الأحد 15 يونيو 2025: امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 9 حتى الساعة 10:30 صباحًا، وامتحان التربية الوطنية من الساعة 11 حتى الساعة 12:30 ظهرًا.
- الثلاثاء 17 يونيو 2025: امتحان مادة الاقتصاد من الساعة 9 حتى الساعة 10:30 صباحًا، وامتحان الإحصاء من الساعة 11 حتى الساعة 12:30 ظهرًا.
- الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.
- الثلاثاء 24 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا.
- الخميس 26 يونيو 2025: امتحان الفيزياء للشعبةالعلمي (علوم ورياضيات)، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية، ويكون الامتحان من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.
- الأحد 29 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.
- الثلاثاء 1 يوليو 2025: امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل للشعبة العلمي رياضيات، من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا.
- الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الكيمياء للشعبة العلمية (علوم ورياضيات، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.
- الأحد 6 يوليو 2025: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للشعبة العلمي علوم من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، وامتحان الرياضيات البحتة للشعبة العلمي رياضة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.
- الثلاثاء 8 يوليو 2025: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات، من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا.
- الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء للشعبة العلمية علوم من الساعة 9 حتى 12 ظهرًا، وامتحان الاستاتيكا للشعبة العلمية رياضيات من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية من الساعة 9 حتى 12 ظهرًا.