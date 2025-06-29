عاجل: بيلينغهام يضحي من أجل ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أظهر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام تضحية لافتة خلال مشاركته مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث واصل اللعب رغم الآلام التي يعاني منها بسبب إصابته في الكتف الأيسر، وفقًا لصحيفة آس الإسبانية.

في مباراة الفريق ضد باتشوكا ضمن كأس العالم للأندية، لعب بيلينغهام 84 دقيقة رغم النقص العددي، وسجّل هدفًا حاسمًا نال بفضله جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وفي مواجهة سالزبورغ، شارك بيلينغهام في مركز جديد كجناح أيمن داخلي، وقدم أداءً مميزًا من خلال تمريراته الدقيقة في الثلث الأخير (18 تمريرة ناجحة) واستعادته للكرة في 9 مناسبات، ما يعكس توازنه المثالي بين الأدوار الدفاعية والهجومية.

ويستعد اللاعب الإنجليزي للخضوع لعملية جراحية في الكتف عقب نهاية البطولة، بعد أن قرر تأجيل التدخل الطبي مجددًا من أجل دعم الفريق في هذه المرحلة المهمة.

رغم ظروف الطقس الصعبة في الولايات المتحدة، واصل بيلينغهام التألق، مؤكدًا أنه ليس مجرد لاعب موهوب، بل قائد حقيقي يتحمل المسؤولية في أصعب اللحظات، مما يعزز مكانته كأحد أهم ركائز ريال مدريد في الحاضر والمستقبل.